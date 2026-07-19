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В Ростовской области на новой рабочей неделе ожидаются сбои ТВ и радио

В Ростовской области на новой рабочей неделе ожидаются сбои ТВ и радио
На новой рабочей неделе июля в Ростовской области возможны перебои в работе телевидения и радио. Об этом сообщили в РТРС.

20 июля с 8:00 до 17:00 сигнал будет недоступен в Каменске-Шахтинском. Сбои возможны на РТРС-2 (0), РТРС-1 (0) и Радио России ГТРК Ростов (а).

В этот же день с 8:00 до 17:00 перебои ожидаются в Морозовске. Там сигнал может пропасть на РТРС-2 (0), РТРС-1 (0) и Радио России ГТРК Ростов (а).

В Волгодонске отключения запланированы на 21 июля с 8:00 до 17:00. Сигнал исчезнет на Че «+0», РТРС-2 (0), РТРС-1 (0), Маяк ГТРК Ростов (а), Вести ФМ ГТРК Ростов (а) и Радио России ГТРК Ростов (а).

Также 21 июля перебои затронут Таганрог. С 10:00 до 19:00 сигнал пропадет на РТРС-2 (0), РТРС-1 (0), Маяк ГТРК Ростов (а), Вести ФМ ГТРК Ростов (а) и Радио России ГТРК Ростов (а).
Фото: Дондей
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