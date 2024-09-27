Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области на М-4 «Дон» ограничат движение

В Ростовской области на М-4 «Дон» ограничат движение
В Аксайском районе Ростовской области на автодороге М-4 «Дон» будут введены ограничения движения. Об этом 27 сентября сообщила компания «Автодор».

На 1 050-м километре трассы пройдут ремонтные работы по восстановлению изношенного дорожного покрытия. В целях безопасности дорожного движения в одном из направлений проезжую часть сузят до одной полосы и ограничат скорость.

Всего планируется отремонтировать примерно 25 километров дороги - с 1 038-го по 1 063-й километры.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.