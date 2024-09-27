В Ростовской области на М-4 «Дон» ограничат движение

Фото: Ростов ру

В Аксайском районе Ростовской области на автодороге М-4 «Дон» будут введены ограничения движения. Об этом 27 сентября сообщила компания «Автодор».На 1 050-м километре трассы пройдут ремонтные работы по восстановлению изношенного дорожного покрытия. В целях безопасности дорожного движения в одном из направлений проезжую часть сузят до одной полосы и ограничат скорость.Всего планируется отремонтировать примерно 25 километров дороги - с 1 038-го по 1 063-й километры.