В Ростовской области на юбилей завода пригласили Стаса Пьеху

Фото: Соцсети.

На прошлой неделе металлургический завод в Белой Калитве отпраздновал свое 70-летие. В честь этого события руководство организовало для сотрудников настоящий праздник, главным украшением которого стало выступление известного артиста Стаса Пьехи. Однако концерт был закрытым событием.Обычно завод проводил концерты на открытой площадке возле ДК имени В.П. Чкалова. Но в связи с запретом губернатора на массовые мероприятия, его решили перенести в зал ДК. В итоге увидеть Стаса Пьеху вживую смогли лишь ограниченное число приглашенных. В зрительном зале находились только сотрудники и руководство завода.Превосходно! Замечательное исполнение и атмосфера. Стас Пьеха — молодец!Было замечательно, очень атмосферно, просто супер. Артистам — БРАВО!– делились впечатлениями работники в социальных сетях.Тем не менее, не все жители Белой Калитвы поддержали этот «закрытый» праздник, жалуясь на то, что тоже хотели бы посетить концерт.Согласно открытым источникам, выступление обошлось заводу в примерно 1,5 миллиона рублей. При этом стоит отметить, что финансовые возможности завода значительно снизились с момента последнего юбилея. Например, на 65-летие завод пригласил сразу несколько звезд 80-90-х.