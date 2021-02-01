В Ростовской области на берегу реки мужчина нашел человеческий череп
Житель Белой Калитвы обнаружил человеческий череп на берегу реки. Мужчина отправил видео останков в редакцию DonDay.ru 2 февраля.
Необычную находку Сергей обнаружил еще в ноябре 2020 года, когда пришел к водоему на рыбалку. Взяв все необходимое, рыболов отправился на берег реки Северский Донец в поселке Поцелуев.
Обычно в это время года часть дна оголяется, но рыбачить все равно можно. Как только Сергей добрался до излюбленного места, увидел на песке человеческий череп. Растерявшись от шокирующей находки, мужчина вызвал полицию. Прибывшие правоохранители забрали череп на экспертизу.
При каких обстоятельствах останки оказались в реке, пока не известно. Возможно, человек стал жертвой преступления или же утонул.