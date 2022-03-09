В Ростовской области мужчину будут судить за смерть семьи, которая снимала у него дом
В Сальске на скамье подсудимых оказался 45-летний мужчина. Его обвиняют в смерти семьи, которая снимала у него дом. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.
Ранее rostov.ru рассказывал, утром 3 января соседи учуяли запах газа в доме на улице Новостройка и вызвали полицию. Прибывшие правоохранители вскрыли дверь и обнаружили тела четырех человек – 34-летней женщины, ее избранника, а также 13-летней девочки и 12-летнего мальчика.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Однако позже вскрылись и другие обстоятельства. Семья снимала жилье и планировала после новогодних праздников переезжать в Москву. Оказалось, что хозяин сдал им в аренду жилье с неисправным газовым оборудованием и вентиляционной системой.
Дело переквалифицировали и хозяин дома стал обвиняемым в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
- Сейчас материалы дела уже передали в суд для рассмотрения по существу, - сообищили в СУ СКР по Ростовской области.
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