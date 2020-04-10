В Ростовской области мужчина вышел из дома и пропал

В Ростовской области пропал без вести 34-летний мужчина. Александр Круглов пропал в Цимлянске 9 апреля. В тот день он вышел из своего дома на улице Свердлова и до сих пор не пришёл обратно.Куда мужчина отправился, никто не знает. На работе он не появлялся. Известно, что перед пропажей он поссорился с женой. Уже несколько дней он не выходит на связь с близкими. Знакомые сообщили, что его рост — 175 сантиметров, телосложение среднее. У него короткие русые волосы и зелёные глаза. В день пропажи был одет в синий свитер, синие джинсы, тёмно-синюю куртку и тёмные ботинки. При себе имеет документы и банковские карты на своё имя.Дома у него остались два ребёнка. Любую информацию о местонахождении Александра Круглова просят сообщать по номеру: +7 904-44-44-021.