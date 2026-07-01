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В Ростовской области музей «Самбекские высоты» не открылся 1 июля после атаки БПЛА

В Ростовской области музей «Самбекские высоты» не открылся 1 июля после атаки БПЛА
В Неклиновском районе Ростовской области музей «Самбекские высоты» не открылся 1 июля. Об этом сообщили сотрудники в соцсетях.

Беспилотные летательные аппараты атаковали музейный комплекс 27 июня. В здании оказались повреждены: кровля, фасад и внутренние помещения информационно-выставочного центра. Всего пострадали 12 человек. Из них 10 госпитализированы, в том числе 7-летняя девочка.

После этого работу музея временно приостановили, а в районе ввели режим ЧС. Ремонт здания пообещали завершить 1 ноября.

Возобновить работу музея решили раньше, но по состоянию на 1 июля, музей все еще закрыт.
- Все объекты Народного военно-исторического музея Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» временно недоступны для посещения в связи с проведением плановых профилактических работ,- сказано в сообщении.
Фото: Соцсети Юрия Слюсаря
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