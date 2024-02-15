В Ростовской области морозы ожидаются до конца рабочей недели

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Синоптики рассказали, какой будет погода до конца рабочей недели в Ростовской области. Информацию сообщили специалисты Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Днем 15 февраля температура воздуха составит до +3…+14 градусов. Ночью похолодает до -3…+1 градуса. Утром и днем 17 февраля по региону прогнозируют налипание мокрого снега на проводах и деревьях.В ночь на 18 февраля порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.В этот период жителям Дона стоит быть аккуратнее. Из-за налипания снега могут оборваться провода ЛЭП. Гражданам не следует приближаться к аварийным конструкциям, в том числе и деревьям.Напомним, на север Ростовской области обрушилась непогода на выходных. Из-за ледяного дождя и ветра оборвались провода и рухнули деревья. В некоторых городах и районах области жители остались без света. Пятые сутки энергетики и спасатели восстанавливают коммуникации местным жителям, однако до сих пор это не удалось сделать в полном объеме.