В Ростовской области молодой человек украл из супермаркета четыре бутылки рома



В городе Волгодонске местный житель украл из супермаркета четыре набора рома известного бренда. Об этом 29 декабря рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



Молодой человек зашёл в торговый зал, взял с полки несколько бутылок и спрятал их под одеждой. На выходе подозрительного покупателя заметил охранник и остановил его. Но парень вырвался и сбежал. Сотрудники магазина позвонили в полицию.



Прибывшие правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили примерное направление, в котором скрылся воришка. Вскоре подозреваемого удалось задержать. Им оказался 23-летний местный житель.

- Стражи правопорядка изъяли похищенный алкоголь и вернули потерпевшей стороне, - рассказали в донском главке.



В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Он помещен под подписку о невыезде.