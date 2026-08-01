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В Ростовской области могут возникать сбои в работе мобильного интернета

В Ростовской области могут возникать сбои в работе мобильного интернета
В Ростовской области могут возникать сбои в работе мобильного интернета, об этом сообщил оператор связи.

Ограничения введены в целях безопасности. При этом, как заверил мобильный оператор, стандартные звонки, СМС и определённые ключевые услуги продолжат функционировать.

По данным Сбой.РФ, пока количество поступивших жалоб на работу интернета и связи небольшое.

Напомним, что сбои в работе интернета и связи зафиксировали еще летом 2025 года.
Фото: Дондей
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