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В Ростовской области могут возникать сбои в работе мобильного интернета, об этом сообщил оператор связи.Ограничения введены в целях безопасности. При этом, как заверил мобильный оператор, стандартные звонки, СМС и определённые ключевые услуги продолжат функционировать.По данным Сбой.РФ, пока количество поступивших жалоб на работу интернета и связи небольшое.Напомним, что сбои в работе интернета и связи зафиксировали еще летом 2025 года.