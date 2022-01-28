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В Ростовской области младенческая смертность за прошедший год выросла на 18%

В Ростовской области младенческая смертность за прошедший год выросла на 18%

В Ростовской области за 2021 год умерли 236 детей в возрасте до года. Это на 37 младенцев (в процентах - 18,6%) больше, чем в 2020 году. Такие показатели отражены в отчете Росстата по естественному движению населения в разрезе субъектов РФ.

В этом рейтинге донской регион находится на пятом месте. Он уступает Москве, где зарегистрировали 469 смертей, Республике Дагестан с 356 умершими младенцами. Следом идут Московская область (280 смертей) и Краснодарский край (242 смерти).

Что касается роста смертей (37 случаев за год), Ростовская область находится на втором месте. Первую строчку занимает Республика Дагестан (43 смерти за год). Замыкает тройку Москва с 36 смертями за год.

В целом на тысячу родившихся в 2020 году в донском регионе приходилось около пяти с половиной смертей. В прошлом году показатель составил шесть с половиной смертей. Рост за год в относительных значениях - 22,2%.
Фото: fisika.home.nov.ru
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