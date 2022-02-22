В Ростовской области министерство образования возглавил Андрей Фатеев
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области возглавил Андрей Фатеев. Соответствующий указ 24 февраля подписал донской губернатор.
Новый министр образования родился в Ростове. В 2002 году он окончил пединститут в Таганроге по специальности «Учитель иностранных языков». В 2008 получил образование в московском институте по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Карьеру Фатеев начинал в Таганроге - специалистом отдела управления образования. Там же впоследствии работал замначальника. В 2010 он перешел в Таганрогский государственный пединститут имени Чехова. В течение четырех лет педагог занимал различные руководящие должности. Затем возглавил управление непрерывного образования в министерстве образования Ростовской области. Через пару лет стал заммминистра, а с 2020 года - первым замминистра. Кроме того, 42-летний чиновник является кандидатом филологических наук.
Ранее должность министра образования почти 11 лет занимала Лариса Балина. Как сообщал Rostov.ru, в конце декабря она покинула пост. Чиновница приняла решение добровольно. Что послужило причиной, остается загадкой. Пока министерство оставалось «обезглавленным», врио был Андрей Фатеев.