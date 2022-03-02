В Ростовской области меньше всего инфицированных COVID-19 выявили в Советском районе

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В Ростовской области наименьшее число инфицированных COVID-19 выявили в Советском районе. По данным на 4 марта, там заболели три человека. Немного больше, четыре случая заражения, зафиксировали в Усть-Донецком. В Кашарском диагноз подтвердился у пяти человек, а в Дубовском, Ремонтненском и Куйбышевском вирус подхватили по шесть человек.На территории Веселовского района положительные результаты ПЦР-тестов получили девять человек. В Милютинском - 10, в Боковском и Заветинском - по 11, в Обливском и Верхнедонском - по 12. Еще 14 новых пациентов с коронавирусом - жители Родионово-Несветайского района. В Егорлыкском и Багаевском заболели по 15 человек, в Зверево - 17, в Волгодонском районе - 18, а в Чертковском, Кагальницком и Матвеево-Курганском - по 19.Бессменным лидером по числу новых зараженных остается донская столица. За сутки в Ростове выявили 560 случаев инфицирования. На втором и третьем местах - Шахты и Таганрог. Там заболели 135 и 134 человека соответственно. В Волгодонске борьбу с COVID-19 начали 130 человек, в Новочеркасске - 87, а в Аксайском районе - 81.В остальных муниципалитетах врачи зафиксировали от 20 до 80 случаев заражения. Всего с начала пандемии на Дону заболели 331 640 человек. По информации областного правительства, 2 499 из них подхватили вирус за последние сутки.