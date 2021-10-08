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В Ростовской области медики выявили 540 новых зараженных коронавирусом

В Ростовской области медики выявили 540 новых зараженных коронавирусом
В Ростовской области бьются все рекорды по числу зараженных коронавирусом. За минувшие сутки в регионе выявили 540 новых инфицированных. Об этом сообщает правительство области.

По данным на 11 октября, большинство инфицированных - люди в возрасте от 18 до 45 лет. Они составляют 34,4% от общего числа заболевших. Еще 25,7% - пациенты от 46 до 65 лет; 13% составили пенсионеры от 66 до 79 лет; 6,5% - старше 80 лет, также много заболевших среди детей - 20,4%.

Общее число инфицированных в Ростовской области превысило 144 тысячи человек. Около 90% из этого количества уже победили заболевание.
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