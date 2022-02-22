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В Ростовской области МЧС работает в режиме чрезвычайной ситуации

В Ростовской области МЧС работает в режиме чрезвычайной ситуации
В Ростовской области МЧС работает в режиме чрезвычайной ситуации с 19 февраля. Именно в этот день в регионе была объявлена ЧС из-за наплыва беженцев из Донбасса.

Один из сотрудников ведомства пояснил, что такой режим работы подразумевает большее количество дежурств и единиц техники. В остальном, работа ничем не отличается.

Ранее в различных СМИ появилась информация, что министерство перевели в режим военного времени. Но в МЧС эти сообщения опровергли.
Фото: newsblok.ru
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