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В Ростовской области мастера по ремонту техники могут рассчитывать на заработную плату более 130 тысяч рублей. Об этом сообщает сервис по поиску работы.Наибольшее количество новых вакансий в Ростовской области появилось в сфере техобслуживания и ремонта техники и оборудования. Средний доход в этой сфере составляет 133 452 рубля в месяц.На втором месте по количеству предложений — специалисты в сфере ЖКХ и городской инфраструктуры. Их средний заработок оценивается в 80 564 рубля в месяц.В топ-5 профессий с высоким доходом также вошли энергетики (72 300 рублей); консультанты (66 687 рублей); специалисты по производству электро- и оптического оборудования (137 027 рублей).По всей России увеличился спрос на мотористов. Их средняя зарплата начинается от 141 522 рублей в месяц. На втором месте - автожестянщики с доходом 61 194 рубля в месяц, на третьем - машинисты со средней зарплатой 100 064 рубля в месяц. В топ-5 также вошли пилорамщики (96 096 рублей) и аппаратчики (119 374 рубля).