В Ростовской области люди до 65 лет снова лидируют по числу заболеваний СOVID-19

В Ростовской области наибольшую часть новых зараженных коронавирусом составили люди до 65 лет. Об этом сообщило региональное правительство.По состоянию на 22 октября в донском регионе зафиксировано еще 297 случаев инфицирования COVID-19, из которых 133 - люди от 46 до 65 лет (44,8%). На втором месте по численности заболевших новым вирусом оказалась граждане от 18 до 45 лет. За минувшие сутки диагноз «коронавирус» поставили 84 дончанам этой возрастной категории (28,3%). Вирус выявили и у 56 пенсионеров от 66 до 79 лет, что составило 18,9% от общего количества зараженных.Кроме того, коронавирусом заболели 18 пожилых жителей Ростовской области (6%) и шесть детей (2%).Всего за период пандемии врачи зафиксировали 27 840 случаев заражения. Их них более 700 закончились летальным исходом.