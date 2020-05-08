В Ростовской области льготы на проезд вернут 15 мая
Стало известно, когда в Ростовской области снова начнут действовать льготы на проезд. Как сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации с новой коронавирусной инфекцией, их вернут 15 мая.
Напомним, в регионе с 28 марта все граждане платили за проезд полную сумму, так как распоряжением губернатора все льготы были упразднены до особого распоряжения. Вечером 12 мая стало известно, что область начинает постепенно выходить из режима ограничений, и вскоре некоторые предприятия возобновят работу. В связи с этим с 15 мая все льготы снова начнут действовать. Для этого, как и раньше, достаточно будет предъявить соответствующий документ или проездной билет.