В Ростовской области ковид подхватили еще 269 человек

Ковид в Ростовской области подхватили еще 269 человек. По состоянию на 4 июля в регионе насчитывают 100 318 инфицированных.Большая часть смогла преодолеть заболевание, однако 407 дончан скончались от COVID-19. По информации областного правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями. В их числе - астма, сахарный диабет, а также сердечно-сосудистые, онкологические и заболевания легких.Коронавирус на щадит никого. Среди скончавшихся - чиновники, правоохранители, медики и даже дети.