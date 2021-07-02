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В Ростовской области ковид подхватили еще 269 человек

В Ростовской области ковид подхватили еще 269 человек
Ковид в Ростовской области подхватили еще 269 человек. По состоянию на 4 июля в регионе насчитывают 100 318 инфицированных.

Большая часть смогла преодолеть заболевание, однако 407 дончан скончались от COVID-19. По информации областного правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями. В их числе - астма, сахарный диабет, а также сердечно-сосудистые, онкологические и заболевания легких.

Коронавирус на щадит никого. Среди скончавшихся - чиновники, правоохранители, медики и даже дети.

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