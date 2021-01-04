В Ростовской области коронавирусом заразился 1% жителей

На 6 января общее число случаев заражения COVID-19 в Ростовской области – 53 994 человека, что составляет 1,2% от населения Дона (на 2020 год – 4 197 821 человек). При этом одолели новую инфекцию уже 82% инфицированных, или 44 308 человек.В минувшие сутки положительные тесты на коронавирус получил еще 391 дончанин. Более 60% из них – от 18 до 65 лет. Почти половина проживает в Ростове-на-Дону.Скончались от опасной инфекции еще семь женщин пенсионного возраста и трое мужчин, самому молодому из которых было 38 лет. За все время пандемии жертвами коронавируса в области стали 2 157 человек.