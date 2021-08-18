В Ростовской области коронавирусом заразились еще 489 человек. Данные статистики 20 августа сообщает правительство региона. Всего с начала пандемии COVID-19 диагностировали 119 082 жителям Дона.Большинство новых случаев заболевания (166) выявили в возрастной категории 18-45 лет. Сегодня, по словам главного санитарного врача Ростовской области Евгения Ковалева, именно молодые люди являются «двигателем» пандемии. Пациентами до 50 лет заполнены ковидные госпитали региона.Лечатся в стационарах 4 206 заразившихся. Коечный фонд загружен почти на 94%. Всего в области развернуто 4 530 мест для заразившихся. Работают 30 моноинфекционных госпиталей в 22 муниципальных образованиях.Фото:priogni.ru