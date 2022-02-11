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В Ростовской области коронавирусом заразились еще 4 474 человека

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 4 474 человека
В Ростовской области коронавирус за сутки подтвердился у 4 747 жителей. Об этом 13 февраля сообщило правительство региона.

Треть новых заболевших – дончане в возрасте от 18 до 45 лет. Еще треть – те, кому от 46 до 65 лет. Остальные – пенсионеры и дети. Отметим, что заболеваемость среди последних за неделю-две снизилась втрое.

Госпитализировали с COVID-19 в минувший день 327 человек. Всего проходят лечение в ковидных госпиталях Ростовской области 3 477 пациентов.
Фото: Алексей Бойко
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