В Ростовской области коронавирусом заразились еще 385 человек
Число инфицированных COVID-19 жителей Ростовской области превысило 45,5 тысячи. Информация об этом появилась 16 декабря.
За период пандемии заболели 45 838 дончан. По данным портала стопкоронавирус.рф, донской регион лидирует по числу зараженных в Южном федеральном округе, а в стране находится на шестом месте.
За сутки врачи выявили 385 случаев инфицирования COVID-19. Большинство заболевших - люди от 46 до 65 лет. Среди этой возрастной категории коронавирус подтвердился у 172 человек (44,7%). Вирус подхватили и 109 людей от 18 до 45 лет (28,3%). Немного меньше зараженных оказалось среди пенсионеров от 66 до 79 лет - 97 человек, или 25,2%. Инфекцию выявили у 14 пожилых дончан старше 80 лет (3,7%) и 10 детей (2,6%).
Растет и число летальных исходов от COVID-19, сообщают в региональном правительстве. За прошедшие 24 часа жертвами болезни стали 28 человек - рекордное количество с начала пандемии. Всего от коронавируса скончались 1 730 жителей донского региона.
В связи с ежедневным ухудшением ситуации по коронавирусу в Сети появилась информация о введении жесткого локдауна. В тексте говорится о закрытии всех магазинов (кроме продовольственных), частичной работе детского сада и оказании услуг МФЦ только юрлицам. Работа спортзалов, фитнес-клубов, парикмахерских, кинотеатров и кабинетов косметологии будет временно приостановлена. Однако глава региона Василий Голубев опроверг эту информацию на заседании оперштаба, назвав чистым фейком. Губернатор заявил, что сообщение о принятых решениях полностью не соответствует действительности. По словам Голубева, никаких документов не подписывалось, и решения такого характера не принимались.