В Ростовской области коронавирусом заразились еще 128 человек

Еще 128 человек заразились коронавирусом за последние сутки в Ростовской области. Об актуальных данных на 15 августа сообщили в региональном правительстве.Всего на Дону COVID-19 выявили у 14 867 жителей. Переболел опасным вирусом уже 12 301 человек. Жертвами инфекции стали 284 пациента, включая шестерых умерших за прошедшие 24 часа. В большинстве случаев коронавирус уносит жизни пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями.Сейчас Ростовская область находится на третьем этапе снятия ограничительных мер. Дончанам уже разрешено ходить во все магазины с непродовольственными товарами, на экскурсии, в СПА-центры и тренажерные залы.