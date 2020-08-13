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В Ростовской области коронавирусом заразились еще 128 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 128 человек
Еще 128 человек заразились коронавирусом за последние сутки в Ростовской области. Об актуальных данных на 15 августа сообщили в региональном правительстве.

Всего на Дону COVID-19 выявили у 14 867 жителей. Переболел опасным вирусом уже 12 301 человек. Жертвами инфекции стали 284 пациента, включая шестерых умерших за прошедшие 24 часа. В большинстве случаев коронавирус уносит жизни пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями.

Сейчас Ростовская область находится на третьем этапе снятия ограничительных мер. Дончанам уже разрешено ходить во все магазины с непродовольственными товарами, на экскурсии, в СПА-центры и тренажерные залы.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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