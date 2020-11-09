В Ростовской области коронавирусом заразились более 34 тысяч человек

В Ростовской области врачи выявили коронавирус еще у 308 человек. Об этом 11 ноября сообщило региональное правительство.За период пандемии медики зафиксировали 34 042 случая инфицирования дончан, из которых 308 человек пополнили ряды заболевших лишь за прошедшие сутки.Кроме того, жертвами коронавируса стали еще 18 человек. Общее число скончавшихся от COVID-19 достигло 994 жителей Ростовской области. Большинство из них страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.Отметим, несмотря на стабильный прирост зараженных в последние несколько суток, за минувшие три дня количество умерших достигло почти половины от числа скончавшихся за предыдущую неделю.