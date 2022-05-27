В Ростовской области коронавирусом заболели еще 74 человека

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Еще 74 жителя Ростовской области подхватили коронавирус за минувшие сутки. Об этом сообщили в правительстве донского региона по состоянию на 31 мая.Среди новых заболевших большая часть - это пациенты от 46 до 65 лет (40,5%), еще 25,7% - зараженные в возрасте от 18 до 45 лет, 21,6% составили пенсионеры от 66 до 79 лет, 9,5% - старше 80 лет, 2,7% - дети. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 376 547 жителей Дона.Постепенно заболеваемость коронавирусом идет на спад. В связи с этим правительство региона отменило почти все ограничения, включая масочный режим. В частности, маску теперь нужно носить только в закрытых помещениях, общественном транспорте, госучреждениях и местах большого скопления людей.