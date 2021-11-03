В Ростовской области коронавирусом заболели еще 646 человек

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области ежедневно медики продолжают выявлять сотни зараженных COVID-19. За сутки с 8 по 9 ноября опасную инфекцию подхватили 646 человек.Больше трети новых пациентов с коронавирусом - люди от 46 до 65 лет (35,3%). Почти столько же зараженных оказалось среди молодежи от 18 до 45 лет (34,7%). Еще 13,8% - пенсионеры от 66 до 79 лет. Снизилось и количество инфицированных среди детей. За сутки диагноз подтвердился у 11,9% несовершеннолетних. Меньше всего случаев заражения зафиксировали среди пожилых людей старше 80 лет - 4,3%.Всего с начала пандемии на Дону COVID-19 заболели 161 890 жителей. Эпидситуация в Ростовской области остается напряженной. Власти пытались препятствовать распространению инфекции, введя полный локдаун на время нерабочей недели. Однако ситуация практически не изменилась.