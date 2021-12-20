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В Ростовской области коронавирусом заболели еще 523 человека

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 523 человека
В Ростовской области снижается прирост инфицированных коронавирусом. За сутки с 21 по 22 декабря диагноз подтвердился у 523 человек - это минимум за последние несколько месяцев. Количество новых пациентов с COVID-19 на Дону второй день подряд составляют менее 600 человек.

В числе зараженных 31,9% - молодежь от 18 до 45 лет. Еще 30,8% - жители региона в возрасте от 46 до 65 лет. Положительные результаты тестов на коронавирус получили и пенсионеры. Борьбу с инфекцией начали 16,6% людей от 66 до 79 лет и 6,2% - старше 80 лет. Еще 14,5% заболевших - несовершеннолетние.

По информации областного правительства, с начала пандемии COVID-19 обнаружили у 189 541 человека. Большинство из них уже выздоровели. Однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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