В Ростовской области коронавирусом заболели еще 509 человек

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В Ростовской области коронавирус подхватили еще 509 человек. Об этом 3 октября сообщает донское правительство.Большинство новых заразившихся (208 человек) – в возрасте от 18 до 45 лет. Значительно возросла заболеваемость и среди детей. Они составляют чуть больше 20% от выявленных за сутки случаев (102 ребенка).Напомним, 4 августа из-за ухудшения эпидситуации в Ростовской области вступят в силу новые коронавирусные ограничения.