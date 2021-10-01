Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 509 человек

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 509 человек
В Ростовской области коронавирус подхватили еще 509 человек. Об этом 3 октября сообщает донское правительство.

Большинство новых заразившихся (208 человек) – в возрасте от 18 до 45 лет. Значительно возросла заболеваемость и среди детей. Они составляют чуть больше 20% от выявленных за сутки случаев (102 ребенка).

Напомним, 4 августа из-за ухудшения эпидситуации в Ростовской области вступят в силу новые коронавирусные ограничения.

Источник фото: topnews.ru.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.