В Ростовской области коронавирусом заболели еще 393 человека

Еще 393 человека заболели коронавирусом в Ростовской области. С начала пандемии до 7 января в регионе насчитывают 54 387 инфицированных.У большинства зараженных COVID-19 протекал бессимптомно или в легкой форме. В настоящее время в стационарах находятся 2 748 пациентов.Ситуация с распространением вируса остается напряженной. В период новогодних праздников осуществляется контроль за соблюдением «масочного» режима. Гражданам необходимо носить индивидуальные средства защиты в общественных местах: в автобусах, на остановках, в магазинах, на парковках и в лифтах.