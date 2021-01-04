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В Ростовской области коронавирусом заболели еще 393 человека

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 393 человека
Еще 393 человека заболели коронавирусом в Ростовской области. С начала пандемии до 7 января в регионе насчитывают 54 387 инфицированных.

У большинства зараженных COVID-19 протекал бессимптомно или в легкой форме. В настоящее время в стационарах находятся 2 748 пациентов.

Ситуация с распространением вируса остается напряженной. В период новогодних праздников осуществляется контроль за соблюдением «масочного» режима. Гражданам необходимо носить индивидуальные средства защиты в общественных местах: в автобусах, на остановках, в магазинах, на парковках и в лифтах.

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