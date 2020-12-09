В Ростовской области коронавирусом заболели еще 386 человек

Ежедневное количество зараженных COVID-19 в Ростовской области снова побило рекорд. Всего в донском регионе медики выявили почти 44 тысячи случаев инфицирования.По состоянию на 11 декабря коронавирус подхватил 43 921 человек. Из них 386 заболели за минувшие сутки. Число зараженных с каждым днем приближается к четырем сотням в сутки. Ростовская область находится на шестом месте по общему количеству инфицированных, уступая первенство Москве (679 163 человека), Санкт-Петербургу (166 942), Московской (124 984), а также Нижегородской (59 831) и Свердловской (50 570) областям.По информации портала стопкоронавирус.рф, растет и число жертв COVID-19. За сутки инфекция забрала жизни 26 человек. Всего от коронавируса умерли 1 599 дончан.Примечательно, что активный рост заболевших и скончавшихся от вируса жителей Ростовской области начался в день ужесточения ограничительных мер. С 1 декабря запретили проводить массовые мероприятия с 22 до 7 часов, а ледовые катки в торгово-развлекательных центрах и вовсе закрыли. Под запретом оказалось использование пиротехники. Допустимая вместимость залов сократилась с 40 до 25%.