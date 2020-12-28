В Ростовской области коронавирусом заболели еще 385 человек

С 29 по 30 декабря в Ростовской области число инфицированных пополнили 385 человек. С начала пандемии опасную инфекцию выявили у 51 264 дончан.Количество летальных исходов болезни также увеличивается. По информации правительства области, за прошедшие сутки скончались 27 пациентов с COVID-19. Всего вирус унес жизни 2 033 жителей донского региона.В связи с напряженной ситуацией по коронавирусу в Ростовской области ввели ряд дополнительных ограничений. С 28 декабря 2020-го по 14 января 2021 года прийти на корпоративы можно только со справкой об отсутствии опасной инфекции, выданной не ранее трех дней назад. Сами помещения могут вместить небольшое количество человек: на каждого гостя должно приходиться не менее четырех квадратных метров.Также на Дону продолжает действовать запрет на использование пиротехники и проведение массовых мероприятий с 22 до 7 часов. Ледовые катки в торговых центрах закрыты, а новогодние программы проходят в режиме онлайн.