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В Ростовской области коронавирусом заболели еще 310 человек

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 310 человек
Общее число зараженных COVID-19 в Ростовской области превысило 30 тысяч. Об этом сообщило региональное правительство.

По состоянию на 30 октября за сутки в регионе заразились еще 310 человек. Всего за период пандемии коронавирус выявили у 30 305 дончан. Из них 820 человек стали жертвами опасной инфекции.

Кроме того, в Ростовской области увеличивается и количество заболевших ОРВИ. По данным за прошлую неделю, в регионе зарегистрировали около 20 тысяч зараженных. При этом приблизительно шесть тысяч из них являются жителями донской столицы. Показатель Ростовской области по сезонным заболеваниям превышает эпидемиологическую норму на 5,1%.

Теги: COVID-19 в Ростовской области коронавирус на Дону

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