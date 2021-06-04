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В Ростовской области коронавирусом заболели больше 95 тысяч человек

В Ростовской области коронавирусом заболели больше 95 тысяч человек


На Дону больных COVID-19 за всё время пандемии стало 95 309. Об этом 7 июня рассказали в Правительстве Ростовской области.

За сутки с 6 по 7 июня в Ростовской области заболели коронавирусом ещё 156 человек. Однако выздоровели от опасной болезни почти в два раза больше - 304 человек. Более того, число поборовших инфекцию перевалило за 86 тысяч человек.

Количество вакцинированных жителей Дона также набирает обороты. За сутки 1628 человек прошли полную вакцинацию, а общее число вакцинированных дошло до 365 895 граждан

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