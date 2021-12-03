В Ростовской области коронавирусом заболел еще 51 ребенок

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области коронавирус подхватил еще 651 человек. По данным на 7 декабря, 51 из них - несовершеннолетний.Большинство новых пациентов с коронавирусом - молодежь от 18 до 45 лет (245 человек). Еще 213 - люди в возрасте от 46 до 65 лет. Положительные результаты тестов на COVID-19 получили и пенсионеры. Диагноз подтвердился у 101 жителя региона от 66 до 79 лет и у 41 - старше 80 лет.Общее число зараженных за период пандемии достигло 180 107 человек. Большая часть из них уже выздоровела. Однако опасный вирус удалось побороть не всем. По информации областного правительства, 8 947 пациентов ковидных госпиталей скончались от тяжелых последствий.