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В Ростовской области коронавирусом заболел еще 51 ребенок

В Ростовской области коронавирусом заболел еще 51 ребенок
В Ростовской области коронавирус подхватил еще 651 человек. По данным на 7 декабря, 51 из них - несовершеннолетний.

Большинство новых пациентов с коронавирусом - молодежь от 18 до 45 лет (245 человек). Еще 213 - люди в возрасте от 46 до 65 лет. Положительные результаты тестов на COVID-19 получили и пенсионеры. Диагноз подтвердился у 101 жителя региона от 66 до 79 лет и у 41 - старше 80 лет.

Общее число зараженных за период пандемии достигло 180 107 человек. Большая часть из них уже выздоровела. Однако опасный вирус удалось побороть не всем. По информации областного правительства, 8 947 пациентов ковидных госпиталей скончались от тяжелых последствий.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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