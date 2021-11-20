В Ростовской области коронавирус за сутки подтвердился у 653 человек

Фото: Алексей Бойко.

В донском регионе продолжается борьба с новой коронавирусной инфекцией. Уже больше года медики и все страны мира борются с заболеванием. Только в Ростовской области общее число зараженных превысило 170 тысяч человек.По состоянию на 22 ноября, за сутки опасным вирусом заболели 653 человека. По-прежнему на первом месте по числу заболевших - люди от 18 до 45 лет (35,1%). Еще 33,8% - это зараженные от 46 до 65 лет, еще 17,5% - пенсионеры от 66 до 79 лет, 4,9% - пожилые люди старше 80 лет, а 8,7% - дети.За весь период жертвами COVID-19 стали 8427 человек, из которых 36 скончались за последние сутки.В связи с постоянно увеличивающимся количеством зараженных, в регионе действуют антиковидные ограничения. По словам медиков, одним из самых действенных способов победить инфекцию - необходимость вакцинации. В донском регионе число привитых человек превысило миллион.