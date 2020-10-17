В Ростовской области коронавирус выявили еще у 289 человек
Количество больных коронавирусом в донском регионе составило почти 27 тысяч. Об этом 19 октября сообщило региональное правительство.
За минувшие сутки диагноз «коронавирус» подтвердили еще 289 жителям Ростовской области. Всего за период пандемии инфицированы 26 885 человек. При этом почти половину зараженных составляют люди старше 46 лет.
От опасного вируса скончались 664 дончанина, из которых 11 стали жертвами пандемии за последние 24 часа. Кроме того, вчера врачи зафиксировали рекордное число смертей от COVID-19 – 18 человек не смогли побороть инфекцию. Все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые осложняли последствия тяжелой болезни.
Напомним, вчера возле городской больницы № 4 в очереди на компьютерную томографию выстроились десятки машин скорой помощи с больными, у которых есть подозрение на коронавирус. В некоторых из них находились сразу по несколько человек, что увеличивает риск заразиться и тем, у кого изначально инфекция могла не подтвердиться. Людям с плохим самочувствием приходилось ждать очередь на томографию по 10-12 часов. По словам медиков, подобные ситуации случаются часто, так как в городе не хватает организаций, которые бесплатно делают томографию. В частных же клиниках больных с температурой и вовсе не желают принимать.