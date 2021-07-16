Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области коронавирус смогли побороть еще 333 человека

В Ростовской области коронавирус смогли побороть еще 333 человека
В Ростовской области коронавирус смогли побороть еще 333 человека. Об этом сообщает правительство региона.

С начала эпидемии COVID-19 опасное заболевание на Дону перенес 93 401 человек. Большая часть из них болели дома - на самоизоляции.

SARS-CoV-2 – это вид коронавируса, который является причиной COVID-19. Одна из главных сложностей состоит в том, что довольно часто коронавирус протекает без симптомов, а если симптоматика и есть, высока вероятность на первом этапе её маскировки под другие заболевания: грипп, пневмонию, парагрипп, ангину, респираторно-синцитиальные, риновирусные инфекции.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.