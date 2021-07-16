В Ростовской области коронавирус смогли побороть еще 333 человека. Об этом сообщает правительство региона.С начала эпидемии COVID-19 опасное заболевание на Дону перенес 93 401 человек. Большая часть из них болели дома - на самоизоляции.SARS-CoV-2 – это вид коронавируса, который является причиной COVID-19. Одна из главных сложностей состоит в том, что довольно часто коронавирус протекает без симптомов, а если симптоматика и есть, высока вероятность на первом этапе её маскировки под другие заболевания: грипп, пневмонию, парагрипп, ангину, респираторно-синцитиальные, риновирусные инфекции.