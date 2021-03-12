Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области коронавирус подхватили еще 245 жителей

В Ростовской области коронавирус подхватили еще 245 жителей
В Ростовской области за последние сутки коронавирусом заразились еще 245 жителей, за все время пандемии – 76 731. Об этом сообщает донское правительство.

Большинству новых зараженных (94 человека) – от 46 до 65 лет. Все они – жители 32 городов и районов региона.
Проходят лечение в ковидных госпиталях 1 694 заболевших. В тяжелом состоянии, на ИВЛ, находятся 144 пациента.

Умерли за весь период пандемии 3 308 дончан. За последние сутки – 83-летний пенсионер.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.