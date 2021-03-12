В Ростовской области коронавирус подхватили еще 245 жителей

В Ростовской области за последние сутки коронавирусом заразились еще 245 жителей, за все время пандемии – 76 731. Об этом сообщает донское правительство.Большинству новых зараженных (94 человека) – от 46 до 65 лет. Все они – жители 32 городов и районов региона.Проходят лечение в ковидных госпиталях 1 694 заболевших. В тяжелом состоянии, на ИВЛ, находятся 144 пациента.Умерли за весь период пандемии 3 308 дончан. За последние сутки – 83-летний пенсионер.