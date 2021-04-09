В Ростовской области коронавирус подхватили еще 238 человек

В Ростовской области растет число инфицированных COVID-19. За сутки с 11 по 12 апреля медики выявили 238 новых заболевших.В их число вошел 81 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 91 - в возрасте от 46 до 65 лет, 39 пенсионеров от 66 до 79 лет, 20 дончан старше 80 лет и семь несовершеннолетних.Чаще всего люди переносят болезнь в легкой форме с симптомами ОРВИ: кашель, повышение температуры и насморк. Однако бывают и трудные случаи, когда у пациентов возникает дыхательная недостаточность на фоне сильной пневмонии. Обычно это люди с хроническими заболеваниями или пенсионного возраста.Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 83 720 человек. По информации областного правительства, из них 3 796 пациентов скончались от вируса.