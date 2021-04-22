В Ростовской области количество жертв от коронавируса превысило четыре тысячи

В Ростовской области количество жертв от коронавирусной инфекции превысило уже четыре тысячи человек. Об этом сообщили в региональном правительстве.По данным на 24 апреля, в регистре умерших еще 17 дончан. Среди них 11 женщин и шестеро мужчин. Самой молодой из них было всего 43 года, а самой старшей - 89 лет. Мужчины были возрастом от 59 до 83 лет.Все погибшие страдали хроническими заболеваниями различных систем организма, в частности сердечно-сосудистой.Точное количество жертв в Ростовской области составляет 4 004 дончан. Из них 1 714 - жители донской столицы.