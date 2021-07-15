В Ростовской области количество зараженных коронавирусом увеличилось на 332

В Ростовской области еще 332 жителя заразились коронавирусом. Об этом сообщили в правительстве региона.По данным на 17 июля, среди новых инфицированных наибольшее количество, 46,4%, - в возрастной категории от 18 до 45 лет, еще 31,6% - от 46 до 65 лет. Также положительные тесты на COVID-19 получили 12,4% людей от 66 до 79 лет. Среди пенсионеров старше 80 лет зафиксировали 3,6% новых случаев, а среди детей - 6%.Напомним, за весь период пандемии на территории Ростовской области выявили уже 104 352 человек с подтвержденным диагнозом. Из них около 90% смогли побороть опасную болезнь. Однако 4 940 не смогли победить инфекцию.