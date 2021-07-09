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В Ростовской области количество зараженных коронавирусом увеличилось на 316

В Ростовской области количество зараженных коронавирусом увеличилось на 316

В Ростовской области количество зараженных коронавирусом увеличилось на 316. Об этом сообщили в донском правительстве.

По данным на 11 июля, более 40% новых инфицированных находятся в возрастной категории от 18 до 45 лет. Еще 9,2% зараженных выявлено среди детей. Наименьшая заболеваемость наблюдается среди пенсионеров, которым более 80 лет - всего 4,1%.

Общее количество заболевших опасной инфекцией COVID-19 в регионе составило 102 409 дончан. Большинство из них перенесли болезнь в легкой форме, но были и тяжелые случаи. Из них около 4% зараженных не смогли победить вирус и стали его жертвами.

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