В Ростовской области количество зараженных коронавирусом увеличилось на 316. Об этом сообщили в донском правительстве.По данным на 11 июля, более 40% новых инфицированных находятся в возрастной категории от 18 до 45 лет. Еще 9,2% зараженных выявлено среди детей. Наименьшая заболеваемость наблюдается среди пенсионеров, которым более 80 лет - всего 4,1%.Общее количество заболевших опасной инфекцией COVID-19 в регионе составило 102 409 дончан. Большинство из них перенесли болезнь в легкой форме, но были и тяжелые случаи. Из них около 4% зараженных не смогли победить вирус и стали его жертвами.