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В Ростовской области коэффициент заболеваемости держится на уровне 1,05

В Ростовской области коэффициент заболеваемости держится на уровне 1,05
В Ростовской области коэффициент заболеваемости держится на уровне 1,05. По состоянию на 10 октября показатель заболевших на 100 тысяч населения достиг 3 425.

Увеличилось и число инфицированных. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 529 человек. Всего с начала пандемии пациентами с COVID-19 стали 143 765 жителей Дона. Большинство из них - ростовчане в возрасте от 18 до 45 лет.

Не уменьшается и число жертв COVID-19. За последние 24 часа от вируса скончались 27 человек.
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