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В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса снизился до единицы

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса снизился до единицы
Коэффициент распространения коронавируса в донском регионе начал падать. С 29 по 30 декабря он снизился до единицы.

Число новых инфицированных дончан при этом не прекращает расти. За прошедшие 24 часа вирус подхватили 385 человек.

Большую часть из них составили люди в возрасте от 46 до 65 лет - 168 человек, или 43,6%. Немного меньше заболевших оказалось среди молодежи от 18 до 45 лет (119 человек, или 30,9%). COVID-19 подхватили 74 пенсионера от 66 до 79 лет (19,2%) и 14 дончан старше 80 лет (3,7%). Инфекция не обошла стороной и детей. За последние 24 часа вирусом заразились 10 несовершеннолетних (2,6%).

С начала пандемии медики зафиксировали 51 264 случая заражения. Из них 2 033 пациента не справились с вирусом. За минувшие сутки COVID-19 забрал жизни 27 человек.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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