В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса снизился до 0,99

Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области впервые за несколько месяцев опустился ниже единицы. Об этом сообщило региональное правительство.По данным на 9 ноября, показатель заболевших на 100 тысяч жителей составил 795,4, увеличившись за выходные на 22 единицы. Коэффициент распространения опасной инфекции снизился до 0,99. Последний раз такое значение было зафиксировано три месяца назад, 9 августа.Несмотря на снижение коэффициента распространения COVID-19, количество заболевших продолжает увеличиваться. Так, за последние 24 часа врачи выявили COVID-19 у 310 человек. Всего за период пандемии в регионе диагноз подтвердился у 33 427 дончан. Из них 957 человек не смогли побороть новый вирус. Лишь за минувшие сутки от инфекции скончались 11 жителей Ростовской области. Это трое мужчин в возрасте от 39 до 79 лет и восемь женщин от 45 до 90 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями, течение которых усугубил вирус.