В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса снизился до 0,97

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса снова начал снижаться. По данным на 21 декабря, он упал до 0,97. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 4 498. Это на восемь единиц больше, чем за прошедшие сутки.Значительно снизилось и количество новых зараженных. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 539 человек. Большинство из них - молодежь и люди от 46 до 65 лет. Эти возрастные группы составляют более 70% всех заболевших.Всего с начала пандемии пациентами с коронавирусом стали 189 018 человек. Как сообщили в региональном правительстве, около 87% из них уже побороли инфекцию. Однако медикам удалось спасти не всех заболевших. 9 370 человек скончались от тяжелых последствий, вызванных COVID-19.