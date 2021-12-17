Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса снизился до 0,97

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса снизился до 0,97
В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса снова начал снижаться. По данным на 21 декабря, он упал до 0,97. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 4 498. Это на восемь единиц больше, чем за прошедшие сутки.

Значительно снизилось и количество новых зараженных. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 539 человек. Большинство из них - молодежь и люди от 46 до 65 лет. Эти возрастные группы составляют более 70% всех заболевших.

Всего с начала пандемии пациентами с коронавирусом стали 189 018 человек. Как сообщили в региональном правительстве, около 87% из них уже побороли инфекцию. Однако медикам удалось спасти не всех заболевших. 9 370 человек скончались от тяжелых последствий, вызванных COVID-19.
Фото: Алексей Бойко.
0 0

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.