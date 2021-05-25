В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса снизился до 0,96

Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области снова снизился. По данным на 27 мая, он составил 0,96.При этом число инфицированных не уменьшается. Диагноз подтвердился еще у 184 человек, а общее количество достигло 93 473. Большинство из них уже выздоровели. Однако врачам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. От тяжелых последствий скончались 4 390 человек.За минувшие сутки коронавирус забрал жизни 20 жителей донского региона. Это 10 женщин в возрасте от 60 до 95 лет и 10 мужчин от 42 до 86 лет. Как сообщили в областном правительстве, все умершие страдали хроническими заболеваниями.