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В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса продолжает держаться на отметке 1,1

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса продолжает держаться на отметке 1,1

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса продолжает держаться на отметке 1,1. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

COVID-19 продолжает поражать жителей Дона. На 9 августа каждый инфицированный успевает до изоляции заразить как минимум ещё одного человека. В подобной ситуации Роспотребнадзор рекомендует ужесточать коронавирусные ограничения.

Для сравнения: в соседнем Краснодарском крае коэффициент равен 0,99. При этом процент летальности на Кубани выше, больше 7%, по сравнению с 4% на Дону. В сущности, коэффициент распространения показывает не то, сколько человек заболевают или умирают ежедневно, а то, как быстро происходит выявление и изоляция инфицированных.

За сутки коронавирус выявили у 478 жителей Ростовской области. Всего с начала пандемии число заразившихся составило за 113 739 человек.

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