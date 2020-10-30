В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса подняла до 1,03

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области впервые за неделю начал расти. Об этом 3 ноября сообщило региональное правительство.Показатель заболевших на 100 тысяч дончан равен 751. За сутки он увеличился на 7,4 единиц. Коэффициент распространения опасного вируса увеличился до 1,03. Ранее, в течение недели, это значение держалось на отметке 1,02.Количество заболевших также продолжает увеличиваться. Ежедневно коронавирусом заражаются не менее 300 человек. Так, за минувшие сутки COVID-19 подхватили 310 жителей Ростовской области. Всего за период пандемии инфекцию выявили у 31158 человек.Кроме того, переполнены морги. Патологоанатомы едва успевают проводить вскрытия и писать заключения по скончавшимся дончанам. Каждый день жертвами коронавируса становятся свыше 11 человек. За последние 24 часа от COVID-19 скончались семь женщин и семеро мужчин. Общее количество умерших от нового вируса составили 869 человек.